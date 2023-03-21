Почти 900 миллионов рублей направят на нацпроект «Культура» в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году на реализацию нацпроекта «Культура» в Хабаровском крае направили 892 миллиона рублей. Он действует в регионе с 2019 года, и за это время проведена большая работа.

- Благодаря нацпроекту жители не только крупных городов, но и отдаленных уголков получают доступ к актуальным и классическим произведениям, сохраняют духовную связь и развивают традиции Родины, - сказал Юрий Ермошкин, глава краевого минкультуры.

За четыре года в крае отремонтировали дома культуры и построили новые учреждения в поселке Сита и селе Ильинка. В этом году планируется открыть Центр культурного развития в Николаевске-на-Амуре.

В 14 домах культуры в селах прошел капремонт, привели в порядок зрительный зал в театре юного зрителя Хабаровского края и кровлю детской школы искусств Амурского района.

В селе Ачан начали строить национальный культурный центр, а в Чегдомыне и Новом Ургале провели капремонт детских школ искусств. В пяти музеях закончили техническое оснащение. Модельными стали девять библиотек. Теперь это не просто места, в которых есть лишь стеллажи с книгами, а современные пространства с интернетом, местом для игр детей и различными зонами по интересам.

Одно из важных событий: в драмтеатре Комсомольска-на-Амуре открыли виртуальный зал. Теперь на малой сцене есть мультимедийный экран, звук и оборудование для связи. Новое оборудование появилось и в кинотеатрах Бикина и Амурска.

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