Экстренное совещание из-за осложнения лесопожарной обстановки прошло в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области прошло экстренное совещание. На повестке дня - осложнение лесопожарной обстановки.

На заседании было решено, что необходимо уже сейчас делать главам муниципалитетов. В списке - уборка горючего мусора и сухой травы, обновление минерализованных полос, которые должны быть около каждого населенного пункта по закону.

- Также необходимо проверить работоспособность систем наружного водоснабжения, уточнить номера телефонов старост и провести профилактику с жителями, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

В конце заседания специалисты подписали решение, которое обязательно нужно исполнять должностным лицам, структурам и ведомствам.

В Хабаровском крае пожароопасный период стартует 5 апреля. Его будут вводить поэтапно в различных районах региона в зависимости от обстановки на территориях. Актуальные вопросы уже обсудили специалисты.

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