Сделать доступными цены на фрукты и овощи требует прокуратура Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прокуратуре предложили расширить перечень продовольственных товаров, подлежащих госрегулированию. Причиной такого обращения стали цены на фрукты и овощи.

Специалисты ведомства промониторили цены и увидели, что стоимость фруктов и овощей гораздо выше закупочной. В интересах жителей области надзорный орган и пошел к губернатору.

- Положительная практика в данной сфере уже сложилась в Республике Саха (Якутия) и Ямало-Ненецком автономном округе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Сотрудники предложили взять хороший пример с соседей и попытаться сделать цены на эти категории продуктов более доступными для магаданцев.

Напомним, жительница Биробиджана потеряла восемь тысяч рублей при попытке купить щенка померанского шпица. На сайте бесплатных объявлений девушка наткнулась на мошенницу.

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