За 13 случаев мошенничества осудили жителя Хабаровска Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске приговор за мошенничество вынесли 29-летнему мужчине, который обманывал людей. Он признан виновным в 13 случаях мошенничества.

С февраля 2020 года по апрель 2022-го хабаровчанин обещал людям договориться о выдаче прав, военных билетов и дипломов о высшем образовании. При этом учиться, служить или сдавать экзамены людям не нужно было. От них требовалось лишь одно - заплатить.

- Он создавал видимость возможной передачи взятки должностным лицам за то, что они выдадут нужный документ. Кроме того, мужчина взял в аренду инструменты, которые возвращать не собирался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Свою вину хабаровчанин признал. В итоге суд назначил ему три года условно. Еще три года для него станут испытательным сроком. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в надзорном органе.

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