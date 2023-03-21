ДТП с тремя иномарками произошло в Магадане Фото: УМВД России по Магаданской области

Полиция Магадана выясняет обстоятельства аварии с тремя иномарками. Она произошла вечером 20 марта на втором километре основной трассы.

Инспекторы выяснили, что 42-летний водитель за рулем автомобиля Lifan не выбрал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Subaru XV. Тот от удара влетел в Honda HR-V.

- В аварии никто не пострадал, транспортным средствам причинены механические повреждения, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Оказалось, что у виновника аварии имелись признаки опьянения. Правда, проходить медосвидетельствование он не стал. За это против него составили административный протокол. Мужчину могут арестовать на срок от 10 до 15 суток.

По факту аварии полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства. А водителям инспекторы напоминает, что езда в пьяном виде – не только нарушение правил, но и возможная причина смертельных аварий. Они просят сообщать о нетрезвых водителях в полицию.

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