Участковый вернул женщине украденные бидоны в ЕАО
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
К Владимиру Старцеву, участковому села Бирофельд Еврейской автономной области обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что рано утром кто-то вынес с ее двора два алюминиевых бидона, стоящих рядом с домом.
Полицейский пообещал помочь женщине. Во время объезда села он заметил слонявшегося по улицам мужчину.
- Зная, что он живет на другом краю села и не раз привлекался к ответственности за хищение чужого имущества, участковый остановился и спросил его о причастности к краже. Подозреваемый не стал отпираться и сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Только бидоны мужчина уже успел продать, а вырученные деньги – потратить. Сейчас имущество найдено и возвращено законной хозяйке. А по факту кражи проводится проверка. Мужчине придется ответить за преступление по закону и возместить ущерб.
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