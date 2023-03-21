За пьяную езду арестовали автомобиль жителя ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

34-летний житель села Птичник Биробиджанского района остался без автомобиля. Его машину арестовали за неоднократную пьяную езду.

В июле прошлого года он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. Тогда ему назначили штраф в 200 тысяч рублей и на три года лишили прав. Наказание не помогло, и, не боясь нового наказания, мужчина снова сел за руль. С момента суда прошло меньше полугода.

21 декабря прошлого года пьяного мужчину остановили на трассе по направлению к селу Дубовое. Нерадивого водителя задержали и отстранили от вождения. Проходить медосвидетельствование он не стал.

- В целях обеспечения применения штрафных санкций и взыскания с обвиняемого процессуальных издержек, суд, руководствуясь позицией прокурора и органа дознания, арестовал его автомобиль на время расследования уголовного дела, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Машину поместили на спецстоянку отдела полиции.

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