Пролез в форточку и украл холодильник: квартирного вора отправили за решетку в Хабаровске

Мужчину осудили за кражу холодильника в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2022 года хабаровчанин вернулся домой и обнаружил, что из квартиры пропал холодильник. Он заявил в полицию о краже, и правоохранители разыскали подозреваемого. Оказалось, что мужчина пробрался домой к потерпевшему через форточку и забрал самое ценное, что смог найти - холодильник.

Неизвестно, как вор смог в одиночку унести крупногабаритную технику, но ему даже удалось продать ее в тот же день. Он выставил объявление на сайте, на которое быстро откликнулся покупатель. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище» и передали материалы в суд.

- Подсудимый не отрицал вину. Он раскаялся в своем поступке, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчине вынесли приговор - три года колонии строгого режима.

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