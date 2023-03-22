Пролез в форточку и украл холодильник: квартирного вора отправили за решетку в Хабаровске

Мужчину осудили за кражу холодильника в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В декабре 2022 года хабаровчанин вернулся домой и обнаружил, что из квартиры пропал холодильник. Он заявил в полицию о краже, и правоохранители разыскали подозреваемого. Оказалось, что мужчина пробрался домой к потерпевшему через форточку и забрал самое ценное, что смог найти - холодильник.
Неизвестно, как вор смог в одиночку унести крупногабаритную технику, но ему даже удалось продать ее в тот же день. Он выставил объявление на сайте, на которое быстро откликнулся покупатель. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище» и передали материалы в суд.
- Подсудимый не отрицал вину. Он раскаялся в своем поступке, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчине вынесли приговор - три года колонии строгого режима.
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