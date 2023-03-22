Как на подбор: служебная, учебная и частная машины попали в ДТП в Магадане

Машина МЧС, учебный автомобиль и пикап столкнулись в Магадане Фото: Сергей ГАПОН

В телеграм-каналах Магадана появилась новость об утреннем ДТП на Гагарина. Очевидцы сообщают, что в аварию попали стазу три машины - уазик МЧС, учебная легковушка и частный пикап. Обстоятельства ДТП не уточняются.

Напомним, 20 марта в Магадане произошла еще одна авария с участием трех машин. 42-летний водитель за рулем автомобиля Lifan не выбрал безопасную дистанцию и врезался в едущую впереди «Субару». Та от удара влетела в «Хонду HR-V».

Также «Комсомольская правда» в Хабаровске» писала о мужчине, который устроил смертельное ДТП, сбежал и заявил об угоне своей машины, чтобы скрыть свое преступление. У него ничего не вышло. Полиция быстро вычислила обман и завела дело. Расследование подтвердило подозрение правоохранителей, и суд вынес жесткий приговор виновнику.

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