Женщина чудом спаслась из горящего дома в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильный пожар произошел в поселке Волочаевка-1 в ЕАО. Огонь уничтожил частный дом, в котором проживала пенсионерка. Женщина вовремя заметила возгорание. Она смогла пробраться через веранду к выходу, пока пламя окончательно не отрезало единственный путь для спасения.

Очевидцы вызвали пожарных. Они приехали к месту ЧП и первым делом отпустили двух собак, которые сидели на привязи около дома. Спасателям удалось потушить пламя.

- Оказалось, что очагом возгорания стал греющий кабель, который шел к электрическому умывальнику на веранде. Дознаватели ведут расследование и устанавливают обстоятельства ПЧ, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

После случившегося пенсионерку на время забрала дочь.

Напомним, еще один пожар произошел в Магадане. Спасателям удалось вовремя эвакуировать 27-летнего мужчину из квартиры. Пострадавшего передали медикам.

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