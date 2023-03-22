Женщина чудом спаслась из горящего дома в ЕАО
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сильный пожар произошел в поселке Волочаевка-1 в ЕАО. Огонь уничтожил частный дом, в котором проживала пенсионерка. Женщина вовремя заметила возгорание. Она смогла пробраться через веранду к выходу, пока пламя окончательно не отрезало единственный путь для спасения.
Очевидцы вызвали пожарных. Они приехали к месту ЧП и первым делом отпустили двух собак, которые сидели на привязи около дома. Спасателям удалось потушить пламя.
- Оказалось, что очагом возгорания стал греющий кабель, который шел к электрическому умывальнику на веранде. Дознаватели ведут расследование и устанавливают обстоятельства ПЧ, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
После случившегося пенсионерку на время забрала дочь.
Напомним, еще один пожар произошел в Магадане. Спасателям удалось вовремя эвакуировать 27-летнего мужчину из квартиры. Пострадавшего передали медикам.
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