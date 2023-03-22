ZUMA в Хабаровске

31.03.2023 в 20:00 /01.04.2023 в 20:00 / Ресторан «Парус»

31 марта и 1 апреля в обновленном интерьере ресторана «Парус» впервые в Хабаровске состоится закрытый ужин-перформанс Pacific Diffusion - презентация проекта на стыке гастрономии и современного искусства, созданного уникальной коллаборацией шеф-повара, нейрохудожника и искусственного интеллекта.

Представлять проект в Хабаровске будет Егор Анисимов, бренд-шеф паназиатского ресторана Zuma во Владивостоке.

- Идея взаимного влияния разнородных сущностей друг на друга (говоря научным языком, «диффузии») - одна из ключевых в гастрономии. Контрастные вкусы, разнородные текстурные акценты, цвета, даже агрегатные состояния... современный шеф так или иначе экспериментирует в этом направлении, пробует на прочность устоявшиеся границы. Мое собственное исследование - сет Pacific Diffusion, - говорит Егор Анисимов, бренд-шеф паназиатского ресторана Zuma.

Что такое Pacific Diffusion?

Это первый гастрономический сет Егора Анисимова. Каждую из семи подач сета сопровождают необычные картины, созданные нейросетью (под руководством нейрохудожника Вячеслава Фурашова) по описаниям авторских блюд.

Концепция Pacific Diffusion построена на исследовании темы границ в их широком понимании - как линии соприкосновения, момента взаимопроникновения разных миров. Земля и море, Восток и Запад, традиции и будущее, человек и искусственный интеллект… гастрономия и арт, конечно. Кажущиеся прямыми противоположностями, они объединены во всеобъемлющем впечатлении.

В настоящее время искусственный интеллект еще не способен оценить идеи Егора Анисимова именно «на вкус» - но превращает их в серию необычных образов, визуально описывающих вложенные в сет эмоции и ассоциации шефа. Получившиеся картины - возможно, первый в истории гастрономический отзыв, созданный не человеком.

Персоналии:

Егор Анисимов - дальневосточный «Шеф-повар года» по версии WhereToEat Russia, бренд-шеф лучшего на Дальнем Востоке паназиатского ресторана Zuma (также по версии WhereToEat Russia).

Вячеслав Фурашов - путешественник и фотограф из Владивостока, выставки которого проходили во множестве городов России и за рубежом. Нейрохудожник, специалист по визуализации с помощью нейросетей.

Гастросет: факты

Формат гастрономического сета позволяет шеф-повару упаковать оригинальную идею в курс из нескольких подач, связанных общей концепцией или темой. Гастросеты часто также называют дегустационными - формат предполагает небольшие порции, чтобы гость мог в одно посещение попробовать сразу несколько предложений ресторана. Подачи при этом сопровождаются специально подобранными к блюдам напитками и составляют гармоничную последовательность, отражающую задумку шеф-повара. Кроме того, гастросеты все чаще выходят за пределы «чистой гастрономии» - чтобы создать комплексное впечатление, они могут дополняться специально написанной музыкой, ароматами, световыми сценариями, особыми «ритуалами» подачи и так далее.

Так, на память о сете Pacific Diffusion гостю Zuma останутся эксклюзивные открытки с написанными нейросетью картинами - их приносят вместе с каждой подачей, предлагая выйти за рамки привычного восприятия и попытаться увидеть блюда с принципиально другой точки зрения; в рамках же презентационного ужина-перформанса гостям также будут предложены авторские комментарии Егора Анисимова, уникальные анимированные варианты картин и специальная шоу-программа.

Инфо/резерв: +7 (4212) 32-72-70

https://zuma.v.khabarovske.tilda.ws/

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