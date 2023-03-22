415 килограммов поддельных рыбных консервов вернули поставщику в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Специалисты Россельхознадзора заметили в электронной базе несоответствие информации, указанной поставщиком рыбных консервов в «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат». Они нашли признаки фальсификата продукции. Внимание сотрудников привлекла «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла», произведенная ООО «Фортуна Крым» под торговой маркой «Золотой выбор». Консервы содержали мороженную тихоокеанскую сельдь и сардину (иваси), при этом сама сайра не была указана в составе.

В связи с обнаруженным фактом подделки администрация николаевского психоневрологического интерната направила запрос поставщику о замене или возврате консервов, но в ответ получила отказ. Поставщик ООО «Радость» сослался на технические условия производителя, в которых допускалось делать консервы «Сайра» из других видов рыб.

Немного позже уже краевое управление Россельхознадзора предписало вернуть продукцию производителю. Сотрудники ведомства сделали запрос экспертизы в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии указанных техусловий на соответствие требованиям.

- Проверка подтвердила несоответствия, и «Консервы рыбные» были аннулированы, как и производственные сертификаты ООО «Фортуна Крым», - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Николаевский психоневрологический интернат направил уведомление поставщику об аннулировании и 20 марта вернул ему 415 килограммов поддельной продукции.

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