Трое детей пострадали в аварии в Хабаровске

Три ребенка пострадали в аварии в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Утром 22 марта в Хабаровске произошла авария на улице Лазо. Водитель «Хонды Фит» не учел дорожные условия, из-за чего выехал на встречку. В этот момент там ехал «Ниссан Марч». Машины столкнулись лоб в лоб, из-за чего у «Ниссана» отвалился передний бампер, а у «Хонды» оказалась разбита левая сторона в районе фары.

- В аварии пострадали все, кто был в «Хонде». Среди пассажиров находились трое несовершеннолетних. Также травмы получил водитель «Ниссана», - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

На место аварии приехали сотрудники полиции, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Машины перегородили проезд по одной полосе дороги, поэтому проезд по Лазо может быть затруднен.

Водителям напомнили, что для перевозки детей нужно использовать специальные автокресла. За их отсутствие можно получить штраф в размере трех тысяч рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.