Поддержка инвесторов в сфере АПК усилит продовольственную безопасность Хабаровского края Фото: минсельхоз Хабаровского края

Правительство Хабаровского края предпринимает меры для развития мясного и молочного животноводства, овощеводства открытого и закрытого грунта в регионе. Это позволит укрепить продовольственную безопасность региона. Для этого власти работают над повышением инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. Для этого реализуют девять больших инвестпроектов. В 2023 году из регионального бюджета выделят 600 миллионов рублей на поддержку предпринимателей.

- Инвестиции – залог развития агропромышленного комплекса (АПК). В крае созданы все условия для поддержки начинаний в этой сфере: более 35 грантов и субсидий, консультации, механизм сопровождения по принципу «одного окна» на базе АПИРИ, - сказал Павел Сторожук, министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Инвесторы могут воспользоваться механизмами территорий опережающего развития (ТОР). Среди них и налоговые льготы, и преференции, и подключение к коммунальной, транспортной инфраструктуре. Для развития сельского хозяйства в регионе есть больше 30 тысяч гектаров земли. Под большие проекты участки выделяют без торгов.

Ожидается, что поддержка краевого правительства позволит нарастить объемы выпуска молока к 2026 году на 55,3 тысяч тонн. Производство мяса должно вырасти на 6,8 тысяч тонн, а овощей – на 13,8 тысяч тонн. Кроме того, развитие АПК позволит увеличить и число рабочих мест более чем на тысячу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.