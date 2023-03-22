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НовостиОбщество22 марта 2023 2:02

Сотрудники сферы ЖКХ Хабаровска получили Почетные грамоты от Сергея Кравчука

Награды поучили больше 100 человек
Александра ЯВИЩЕНКО
Сотрудники сферы ЖКХ Хабаровска получили Почетные грамоты от Сергея Кравчука

Сотрудники сферы ЖКХ Хабаровска получили Почетные грамоты от Сергея Кравчука

Фото: Администрация Хабаровска

19 марта работники сферы жилищно-коммунального хозяйства отметили профессиональный праздник. В честь этого мэр Хабаровска Сергей Кравчук наградил лучших сотрудников городских служб ЖКХ. Он вручил им благодарности и Почетные грамоты от министерства ЖКХ Хабаровского края и Хабаровской гордумы.

- Специалисты сферы ЖКХ трудятся, чтобы в наших домах всегда были вода, газ, тепло, свет, чтобы уютными и благоустроенными были дворы. Главная ценность отрасли – это ее работники. Их отличают профессионализм, преданность делу, ответственность и целеустремленность, высокая работоспособность и умение действовать слаженно в разных условиях. В Хабаровске жилфонд сейчас обслуживают больше 500 организаций, - сказал Сергей Кравчук.

Всего награды были удостоены больше 100 человек.

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