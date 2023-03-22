Сотрудники сферы ЖКХ Хабаровска получили Почетные грамоты от Сергея Кравчука Фото: Администрация Хабаровска

19 марта работники сферы жилищно-коммунального хозяйства отметили профессиональный праздник. В честь этого мэр Хабаровска Сергей Кравчук наградил лучших сотрудников городских служб ЖКХ. Он вручил им благодарности и Почетные грамоты от министерства ЖКХ Хабаровского края и Хабаровской гордумы.

- Специалисты сферы ЖКХ трудятся, чтобы в наших домах всегда были вода, газ, тепло, свет, чтобы уютными и благоустроенными были дворы. Главная ценность отрасли – это ее работники. Их отличают профессионализм, преданность делу, ответственность и целеустремленность, высокая работоспособность и умение действовать слаженно в разных условиях. В Хабаровске жилфонд сейчас обслуживают больше 500 организаций, - сказал Сергей Кравчук.

Всего награды были удостоены больше 100 человек.

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