Фатальная встреча: 70-летний мужчина убил знакомого ударом в грудь в Хабаровском крае

Пожилой мужчина убил человека одним ударом в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

70-летний житель поселка Майский Ванинского района обвиняется в убийстве своего знакомого. В ночь со 2 на 3 октября 2022 года мужчина зашел в гости к приятелю, который живет в частном доме на улице Чапаева. Они немного выпили и поругались. Ссора быстро переросла в агрессивный конфликт. Хозяин дома разозлился и ударил гостя в грудь, отчего тот замертво упал на пол. Мужчина погиб на месте, не дождавшись помощи медиков.

- На напавшего завели уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования были проведены экспертизы, допрошены свидетели. Собранные доказательства позволили выдвинуть подозреваемому обвинение, - рассказали в СУ СК России по хабаровскому краю и ЕАО.

Правоохранители передали дело в суд для рассмотрения по существу. Его могут приговорить к 15 годам лишения свободы.

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