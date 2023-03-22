Нашли велики в квартире: мужчина попался на воровстве в Хабаровске

Полицейские раскрыли кражу двух велосипедов в Хабаровске Фото: Андрей АБРАМОВ

Две жительницы Центрального района пришли в полицию и заявили о пропаже велосипедов с лестничной площадки в подъезде дома по улице Гайдара. Общий ущерб они оценили в 37 тысяч рублей. Хабаровчанки признались, что не пристегивали байки противоугонными замками.

- Был установлен подозреваемый по делу о краже. Было решено осмотреть его квартиру. Дома у молодого человека нашли пропавшие велосипеды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

С мужчины взяли подписку о невыезде до конца следствия. Сейчас полиция собирает доказательства его вины. Если суд признает подозреваемого виновным, он может получить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 70-летний житель Хабаровского края убил своего знакомого, ударив его в грудь во время ссоры. Пострадавший умер до приезда бригады медиков.

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