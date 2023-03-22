Центр детской хирургии открылся в Хабаровске Фото: @healthyopinion27 Фото: Социальные сети

Минздрав Хабаровского края подписал распоряжение об открытии Центра детской хирургии на базе краевой больницы имени Пиотровича. Благодаря работе нового учреждения появятся новые возможности для развития этого направления медицины в регионе. Уже на этапе создания центра в больнице обновили оборудование. Работу курировал главный внештатный детский хирург Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Морозов.

- Детская хирургическая служба в больнице имени Пиотровича принимает детей не только из регионов ДФО. Несколько пациентов в минувшем году поступили по направлениям специалистов Москвы. Всего в 2022-м было прооперировано 250 юных пациентов из других регионов, а в 2023-м - уже 52, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Напомним, недавно новое отечественное оборудование ввели в работу в хабаровской больнице имени Сергеева.

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