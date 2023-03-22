Единая дата выплаты пособия на ребенка до полутора лет установлена в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет начнут платить в один день. Единую дату платежа установили для работающих родителей. Деньги будут начисляться 8-го числа за предыдущий месяц. Если это будет выходной или праздник, то выплату переведут в предшествующий рабочий день.

- Ранее родителям не был установлен конкретный день зачисления пособия. Выплата перечислялась до 15 числа, - рассказали в отделении Социального фонда России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Новые правила выплаты пособий будут также действовать и на территории ЕАО.

Напомним, в Хабаровском крае ежемесячные выплаты начали получать медработники. В зависимости от квалификации сумма помощи достигает 18,5 тысячи рублей.

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