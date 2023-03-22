Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун провела мастер-класс для хабаровских гимнасток Фото: Федерация художественной гимнастики Хабаровского края

Хабаровск посетила чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, семикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Она встретилась с воспитанницами спортклуба «Олимпия», чтобы провести для них мастер-класс. На уроке у знаменитой гимнастки присутствовали 80 хабаровчанок. Тренировка началась с разминки. Маргарита Мамун показала некоторые элементы из собственной программы и те, что высоко оценивает жюри на международных соревнованиях.

- Гостье очень понравилась наша школа и спорткомплекс. Она призналась, что не ожидала увидеть на Дальнем Востоке такой достойный уровень развития гимнастики. Для девочек это было большое событие, так как перед ними предстал их кумир. У Маргариты Мамун есть именные упражнения, и наши спортсменки их часто исполняют. Практика, которую они сегодня получили, обязательно пригодится в будущем, - сказала Ольга Борзова, председатель федерации художественной гимнастики, директор спортшколы «Олимпия».

Маргарита Мамун отметила высокое мастерство некоторых хабаровских спортсменок - Ирины Гуськовой, Евгении Колчиной, Екатерины Бондаренко, Алисы Луцкой и Дианы Прокопьевой.

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