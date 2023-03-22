Открытый Чемпионат Дальнего Востока по футболу пройдет в Хабаровске Фото: Академия «Искра»

Хабаровск считается центром развития детского футбола на Дальнем Востоке. Поэтому именно здесь соберутся все команды ДФО, чтобы сразиться в 30 Открытом Чемпионате по футболу. Организуют его детская футбольная лига России и академия «Искра».

Впервые такое соревнование состоялось в 1994 году - в год создания лиги. Почти за 30 лет в нем приняли участие тысячи мальчиков и девочек. Многие в дальнейшем выбрали футбол как свою основную профессию.

Чемпионат продлится три дня - со 2 по 4 июня. В нем примут участие юные футболисты со всего Дальнего Востока. Заявки на участие принимает администрация академии «Искра».

- Мы рады, что можем дать возможность командам Дальнего Востока поиграть в футбол в лучших условиях, ведь наша инфраструктура и новый собственный стадион это позволяют. Крупные турниры для нас - это отличный инструмент популяризации футбола на Дальнем Востоке, - сказал Алексей Попов, директор футбольной академии «Искра».

Команды, занявшие первое и второе места, отправятся в Краснодарский край. Именно там, в городе Новороссийске, с 20 по 27 сентября состоится всероссийский этап чемпионата. Там соберутся лучшие из лучших со всей страны.

Академия «Искра» постоянно проводит дальневосточные турниры. Например, в феврале прошел ISKRA CUP, который собрал 68 команд, а это около 700 человек. В шести возрастных группах «Искра» завоевала три золотых и одну серебряную медали.

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