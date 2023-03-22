Один новостной фейк зарегистрирован в Хабаровском крае с 1 февраля

Один региональный новостной фейк зарегистрировали в Хабаровском крае с 1 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в России отмечался сильный рост количества фейков в СМИ. В основном это было связано с экономической ситуацией в стране и вводом санкций. Но это только то, что касается федеральных тем. На региональном уровне показатели были значительно ниже, но и здесь не обошлось без ложных заявлений в СМИ.

С 1 февраля 2023-го в регионе был выявлен один фейк. В сообщении говорилось, что одна из местных поликлиник переходит на электронный документооборот, из-за чего бумажные медкарты пациентов будут сжигать. Но в краевом минздраве сказали, что электронные карты на пациентов уже заведены и активно используются, но это не исключает наличие бумажных дубликатов, которые нужно носить с собой на прием.

Напомним, за 2022 год в инфополе Хабаровского края было зарегистрировано девять фейков. В основном вбросы касались СВО и частичной мобилизации, но были и те, что касались социально значимых тем.

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