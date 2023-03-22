Расширить сотрудничество между городскими и краевыми властями предложил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске провели заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на Дальнем Востоке. На нем обсудили права молодежи, укрепление традиционных ценностей и поддержку молодых семей. В нем приняли участие уполномоченные из разных регионов страны. Те, кто не смог приехать на встречу, подключились к ней онлайн.

- Это хорошая площадка для обмена опытом. Мы смогли обсудить методы решения проблем, которые возникают у молодежи и молодых семей Дальнего Востока, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По его словам, в Хабаровске идет всевозможная работа с молодыми людьми. Им обеспечивают занятость, помогают решить волнующие вопросы. Особое внимание уделяется развитию традиционных ценностей.

Участникам представили доклады о проблемах в сфере защиты прав молодежи. Обсудили и то, в каком направлении работать с этой категорией, чтобы не было различных правонарушений. Поговорили специалисты и о поддержке молодых семей: субсидиях и льготных ипотеках.

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