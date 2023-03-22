Около миллиона рублей перевел мошенникам житель Хабаровска
Фото: Даниил ОПАРИН
Житель Хабаровска попался на уловку телефонных мошенников. Они использовали популярную схему развода. Мужчине позвонил с незнакомого номера «работник кредитной организации» и сказал, что на хабаровчанина оформили кредит. Чтобы его аннулировать, нужно взять такой же займ, а деньги отправить на безопасный счет.
- Поверив, мужчина оформил в двух банках потребительские кредиты и перевел аферистам около одного миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России Хабаровского края.
Сейчас полиция ищет преступников. Жителям региона специалисты напоминают, что часто с такими «плохими новостями» звонят мошенники. Не стоит проводить какие-либо манипуляции со своими банковскими счетами. Прервите разговор и сами перезвоните или сходите в банк, чтобы уточнить всю информацию у специалистов.
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