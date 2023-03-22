Самого подготовленного сотрудника патрульно-постовой службы определили в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске прошли соревнования среди сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), по итогам которых определили самого подготовленного работника. Участников было 16. Все они отличились на службе. Им предстояло пройти три испытания: обращение с табельным оружием, физическая подготовка и знание теории.

В тире сотрудники ППС проявили сноровку в сборке и разборке пистолета Макарова, снаряжении магазина и меткости стрельбы. Дальше состоялся этап соревнования по физподготовке. В спортзале участники показали навыки борьбы и сдали нормативы. Последнее испытание было посвящено проверке знаний теоретической части работы.

На всех трех этапах лучшие результаты показала младший сержант полиции Александра Лысак. Командир отдельного батальона ППСП - подполковник полиции Александр Корытов вручил ей специальный кубок и почетную грамоту.

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