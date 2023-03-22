Запутался в дверях: горе-грабителя задержали в Магадане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магадане полицейские закончили расследовать дело о краже драгоценностей. На счету 47-летнего мужчины два случая, один из которых он совершить до конца не смог.

Осенью прошлого года магаданец пришел в ювелирный магазин. Он попросил продавца показать ему позолоченные серьги, затем отвлек сотрудника и похитил украшение. На следующий день мужчина отправился в другую торговую точку. План был такой же. Но преступление пошло не по сценарию.

- Мужчина так спешил покинуть ювелирный магазин, что не смог разобраться, каким образом открывается входная дверь. Тогда он предположил, что выход заблокировался после нажатия продавцами тревожной кнопки, и настойчиво попросил его выпустить, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Продавцы не растерялись и предложили вернуть драгоценности. Мужчина положил серьги на прилавок, и тогда ему показали, как открывается дверь. Он поспешил сбежать, но на улице его уже ждал наряд Росгвардии, который приехал на тревожный вызов.

Против ранее судимого мужчины заведены два уголовных дела: за грабеж и покушение на грабеж. Дело направлено в суд, где он примет окончательное решение. А пока жителю областной столицы грозит четыре года колонии.

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