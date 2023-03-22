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НовостиПроисшествия22 марта 2023 5:55

Погода сойдет с ума: сильный ветер, дождь и снег - все беды обрушатся на Хабаровский край 23 марта

Осадки накроют весь Хабаровский край 23 марта
Александра ЯВИЩЕНКО
Осадки накроют весь Хабаровский край 23 марта

Осадки накроют весь Хабаровский край 23 марта

Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Хабаровске 23 марта мало чем будет напоминать весну. В городе поднимется ветер до 14 метров в секунду. Ночью краевую столицу накроет дождь, а утром на дорогах возможен гололед. В среду температура воздуха будет колебаться от ноля до +6 градусов.

На юге Хабаровского края синоптики прогнозируют осадки в течение дня. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет от +3 до +8, а ночью от -3 до +2 градусов.

В центральных районах ожидается мокрый снег с дождем. Больше всего осадков выпадет в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном и Амурском районах. Местами будет метель и гололед на дорогах. Осадки дополнит сильный ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду. Температура ночью составит от -9 до +2, а днем от -7 до +8 градусов.

Холоднее всего будет на севере региона. Здесь синоптики обещают сильный снег и метели. Осадки обойдут стороной Аяно-Майский и Охотский районы. Жителям Тугуро-Чумиканского и района Полины Осипенко стоит ожидать сильного ветра. Его скорость будет доходить до 20 метров в секунду. Ночью температура опустится от -11 до -26, а днем поднимется от -18 до -5 градусов.

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