Осадки накроют весь Хабаровский край 23 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Хабаровске 23 марта мало чем будет напоминать весну. В городе поднимется ветер до 14 метров в секунду. Ночью краевую столицу накроет дождь, а утром на дорогах возможен гололед. В среду температура воздуха будет колебаться от ноля до +6 градусов.

На юге Хабаровского края синоптики прогнозируют осадки в течение дня. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет от +3 до +8, а ночью от -3 до +2 градусов.

В центральных районах ожидается мокрый снег с дождем. Больше всего осадков выпадет в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном и Амурском районах. Местами будет метель и гололед на дорогах. Осадки дополнит сильный ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду. Температура ночью составит от -9 до +2, а днем от -7 до +8 градусов.

Холоднее всего будет на севере региона. Здесь синоптики обещают сильный снег и метели. Осадки обойдут стороной Аяно-Майский и Охотский районы. Жителям Тугуро-Чумиканского и района Полины Осипенко стоит ожидать сильного ветра. Его скорость будет доходить до 20 метров в секунду. Ночью температура опустится от -11 до -26, а днем поднимется от -18 до -5 градусов.

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