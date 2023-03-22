Сквер предпринимателей появится в Хабаровске Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровске, в районе улицы Калинина, появится Сквер предпринимателей, социальной ответственности и меценатства. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава региона обсудил реализацию проекта с инициаторами. Уже есть эскизы, их тоже показали губернатору. Общественное пространство будет не только популяризировать бизнес-деятельность, но и станет еще одним местом отдыха для самих хабаровчан и гостей края.

- Я приветствую любую активность. Главное, чтобы предприниматели добросовестно выполняли свою работу: зарабатывали, платили налоги, заботились о своих сотрудниках и продвигали наш регион, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор пообещал продолжить помогать местному бизнесу как на федеральном, так и на региональном уровне.

Напомним, Сергей Кравчук ранее предложил расширять сотрудничество между краевыми и городскими властями.

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