За выход в полуфинал конкурса «Кибердром» борются команды Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит Всероссийский конкурс «Кибердром». В нем принимают участие школьники, студенты колледжей и вузов, молодые промышленные специалисты. Все они успешно сдали комплексный экзамен и прошли отбор. Сейчас участники соревнуются в четвертьфинале.

На этом этапе конкурсанты в парах дистанционно управляют беспилотниками, которые сейчас находятся на полигоне в Санкт-Петербурге. Одни отвечают за воздушные дроны, другие - за наземных роботов. Конкуренты могут мешать соперникам и блокировать системы управления.

Свое выступление уже закончили комсомольцы из «Пятого поколения». В следующие три дня свои навыки покажут команды Амурского судостроительного завода, РЖД и сборная предприятий «Ургалуголь», «Транснефть-ДВ» и «Меркурий-ДВ».

Соревнования пройдут до 25 марта. К полуфиналу допустят участников с необходимым количеством баллов. В нем выступят около 35 команд - 250 лучших операторов.

- Участие в конкурсе дает не только бесценный опыт, но и формирует компетенции, позволяющие получить новую специальность, которая очень востребована в наше время, - сказал Евгений Романов, министр промышленности и торговли региона.

Сейчас решается вопрос об организации в Хабаровском крае центра обслуживания и производства беспилотников, а в 2025 году в Комсомольске-на-Амуре начнут выпускать легкие многоцелевые самолеты «Байкал». В перспективе запуск беспилотной версии.

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