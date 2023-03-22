Сельские почтовые отделения модернизируют в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается модернизация сельских отделений почты. Одно из них, в Пивани Комсомольского района, посетили Алексей Гусев - министр цифрового развития и связи, и Захар Грузнов - директор УФПС Хабаровского края.

Здание построили из сэндвич-панелей из быстровозводимых конструкций. Его площадь - 100 квадратных метров, 40 из которых отвели под клиентский и операционные залы. Здесь есть все необходимые инклюзивные технологии: тактильные элементы, пандус, кнопка вызова сотрудников и широкие двери.

- Сегодня почтовые отделения в небольших поселениях - это не только письма и посылки, но и возможность получить финансовые услуги, оплатить коммунальные услуги, купить товары удаленно. Повышение качества и комфорта услуг - часть президентской программы, которую поддерживают губернатор и правительство региона, - сказал Алексей Гусев.

Это отделение обслуживает 1700 человек, каждый месяц через него проходят больше 400 посылок и писем. Еще здесь можно подтвердить аккаунт на «Госуслугах» и оформить «Пушкинскую карту», а в «Уголке здоровья» посетители могут измерить температуру, артериальное давление и уровень кислорода в крови.

Посетил министр и почту в селе Гайтер, которое тоже отремонтировали по федеральной программе. Эта работа проходит по поручению Владимира Путина, которое он дал в сентябре 2021 года.

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