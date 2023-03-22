Специалистов высокого уровня для железнодорожной отрасли обучают в Хабаровском крае по проекту «Профессионалитет»

Фото: Правительство Хабаровского края

С прошлого года в Хабаровском крае заработала новая модель отраслевой подготовки специалистов по федеральному проекту «Профессионалитет». В рамках проекта на базе ведомственного техникума в краевой столице создан образовательно-производственный кластер железнодорожного транспорта, опорным работодателем которого выступило ОАО «РЖД». Сегодня там уже обучается первый набор студентов. Для их успешной подготовки в техникум поставлено современное оборудование. На эти цели из федерального бюджета учреждению было выделено 100 миллионов рублей. Также часть техники приобретена за счет РЖД.

- Благодаря участию в федеральном проекте и государственной поддержке в техникуме железнодорожного транспорта создано и оснащено самым современным оборудованием и техническими средствами обучения семь новых лабораторий. Это позволяет готовить специалистов высокого уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, - отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Фото: Правительство Хабаровского края

Так, в одной из лабораторий студенты приобретают навыки для получения рабочей профессии «Помощник машиниста» - учатся управлению локомотивом на специальных тренажерах, изучают правила технической эксплуатации и безопасности движения при управлении составом.

Сейчас в рамках проекта «Профессионалитет» в техникуме обучают студентов по четырем специальностям: строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), электроснабжение (по отраслям) и техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав). Прием абитуриентов на «Профессионалитет» продолжится и в предстоящем учебном году.

Фото: Правительство Хабаровского края

Напомним, что в регионе также работает образовательный кластер «Машиностроение», который готовит будущих авиастроителей, а кластер «Водный транспорт» примет первых студентов уже в этом году. Партнерами проекта выступают Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, Амурское пароходство и Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота. Их участие позволит практически полностью закрыть кадровую потребность в рабочих специальностях.