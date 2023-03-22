Менял на спиртное: житель Биробиджана за пять дней украл 12 фитнес-часов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В столице Еврейской автономной области в краже фитнес-часов из магазинов торгового центра подозревают местного жителя. В полицию об этом сообщил представитель компании. Он рассказал, что пропали товары на более чем 46 тысяч рублей. За пять дней исчезли 12 фитнес-браслетов и фитнес-часов.

- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции при просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, был установлен гражданин, причастный к совершению кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Действия похитителя часов попали на камеры видеонаблюдения. Оперативники задержали 67-летнего мужчину. Раньше он не привлекался к ответственности, что его толкнуло на преступление - остается загадкой. Полицейским он рассказал, что повреждал антикражные магниты и похищал товар, который потом продавал или менял на алкоголь.

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