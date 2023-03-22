Сити-ферма: будущее АПК или его дополнение

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Сити-фермерство (фермерство в городской среде) становится востребованным фудтех-направлением. Расположенные максимально близко к рынку сбыта, сити-фермеры гарантируют прозрачность цепочки поставок, отсутствие необходимости использования консервантов и как результат хорошее качество продуктов. К тому же снижается углеродный след из-за короткой транспортной логистики. Эксперты Россельхозбанка провели анализ этого агробизнес-направления, изучили его основные вызовы и перспективы развития.

Российское сельское хозяйство выходит за рамки традиционной модели ведения бизнеса: появляются новые форматы, позволяющие оптимизировать процессы и сократить путь от фермера к потребителю. Одним из таких форматов является сити-фермерство. Первая подобная ферма в России появилась в 2019 году в Москве. Мощности и технологии этой фермы обеспечивают около 40% потребности москвичей в зеленых салатах и вырабатывают до 7,5 тонны чистого кислорода в день.

Самая популярная модель фермерства в городской среде - вертикальное фермерство. Это многоярусная теплица, которую можно разместить в любом закрытом помещении: на территории старой фабрики или складе. Микроклимат можно создавать и контролировать самостоятельно, подбирая условия для выращивания определенного типа растений (освещение, температура, влажность и другое).

Основными преимущества такого формата фермерства являются:

1) эргономичность - каждая единица площади выращивания на вертикальной ферме позволяет освободить 10-20 единиц земли той же площади, занятой под сельское хозяйство;

2) экономия природных ресурсов (требуют на 90% меньше воды, чем традиционные фермы)

3) устойчивость к вредителям за счет закрытого автоматизированного микроклимата;

4) низкий риск потери урожая, так как встроенные датчики анализируют состояние почвы и растений, а специальный софт регулирует вентиляцию, температуру, освещение и полив.

Что производят сити-фермеры?

Технология позволяет выращивать многие культуры: зелень, травы, клубнику, баклажаны. Среди ягод популярна жимолость и земляника. Также можно культивировать цветы, например, тюльпаны, нарциссы, герберы. Популярными травами для выращивания являются мята и базилик, а среди салатов - рукола и айсберг. Но наиболее популярным продуктом среди сити-фермеров являются грибы ввиду своей неприхотливости к условиям культивации, низких затрат на электроэнергию и широкой сети каналов дистрибуции. Городское производство грибов особенно актуально, так как грибы живут всего несколько суток, а значит, близость к поставщику является преимуществом.

На маркетплейсе фермерских товаров Свое Родное сити-фермеры составляют 5% от общего числа фермеров, представленных на платформе. Наиболее популярным товаром данной категории фермерства является микрозелень. Всего за 2022 год было приобретено 500 килограммов таких товаров. Регионами России, где с успехом реализуется данный формат фермерства, являются Москва и Московская область, Новосибирск, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург, Дальний Восток и Сахалин.

Качество овощей зависит от условий, в которых они росли, при этом неважно - в искусственной или естественной среде. Проблемы естественной среды - зависимость от природных условий, например, температура воздуха может меняться в течение суток, а солнечных дней не всегда достаточно для созревания плодов. Для решения этих проблем фермеры используют удобрения, которые могут негативно влиять на вкус. Владельцам сити-ферм не стоит переживать насчет погодных условий, так как микроклимат они настраивают сами, и на качестве продукции это не отражается негативно. Однако микро- и макроэлементов у продуктов питания, выращенных в природной среде, больше. Традиционное фермерство занимает большие участки земли, в то время как сити-фермерство легче адаптировать под необходимые условия для выращивания продуктов.

Сколько стоят сити-фермы?

Вложения в данный бизнес могут быть от 1 до 10 миллионов рублей, по мнению аналитиков РСХБ. Срок окупаемости такой фермы от двух до восьми лет. Размер помещения - 100 кв.м.

Вертикальные фермы вызывают большой интерес у инвесторов. Главной причиной этому являются низкие капиталовложения и близкая расположенность к потребителям. Эксперты РСХБ отмечают, что популярность таких проектов будет расти.

- Своей особенностью (технология вертикальных стеллажей) сити-фермерство позволяет решать не только проблемы сельского хозяйства, но и заполнять спрос на те виды культур, которые трудно получить на традиционных фермах. Например, проростки и микрозелень, в которых содержание полезных микро- и макроэлементов в разы превышает содержание их у своих старших братьев. Были проведены многие исследования о пользе данного вида продуктов, или, как их называют сейчас, суперфудов. И они пользуются большим спросом. За счет скорого роста (от трех до 14-ти дней) и отсутствия проблем с логистикой не возникает проблем с обеспечением данной потребности, - отмечает сооснователь сити-фермы «Съедобный вершок» Павел Юдин. - Большую популярность продукции сити-фермеров стимулирует появление различных торговых площадок, предлагающих продукцию напрямую от производителя. Такие, например, как Свое Родное. Считаю, что данное направление будет и дальше развиваться, так как становится все более востребованным, а технологии все более инновационными. Благодаря поддержке РСХБ развитие данного направления существенно ускорится.