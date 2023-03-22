Следственный комитет разберется в ситуации с новорожденным, которого обварили в больнице Николаевска-на-Амуре

Мальчик в возрасте трех дней получил травму во время купания. Фото: t.me/nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

Следком проводит проверку после информации о грудничке, которого обожгли кипятком в Хабаровском крае. Напомним, что новорожденного принесли матери. Когда та увидела на теле ребенка большое красное пятно, сняла травму на видео. Кадры распространились по соцсетям.

По словам знакомых семьи, которые опубликовали пост в интернете, маме малыша сказали, что у него опрелость. Женщина быстро поняла, что у сына ожог. По данным источников «КП» - Хабаровск», мальчик в возрасте трех дней получил травму во время купания. Из крана внезапно потекла горячая вода и медсестра не успела оперативно среагировать.

Сейчас с мамой и новорожденным все в порядке, они выписаны из больницы. Медсестра принесла семье извинения, ей вынесено дисциплинарное высказывание. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы: свою проверку проводит Следственный комитет в рамках статей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

- В ходе проверки будет дана всесторонняя оценка действиям работников медицинского учреждения, установлены причины случившегося, в этих целях производится комплекс процессуальных действий. По результатам проверки будет принято решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою проверку проводит прокуратура региона.

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