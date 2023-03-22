Мясо и рис из Китая проверили в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Специалисты Россельхознадзора проверили куриное мясо и рис, привезенные из Китая. Они поступили в регион через пункт пропуска «Покровка» автотранспортом.

- Отобранные пробы крупы были исследованы на различные показатели, в том числе на вирусные болезни, характерные для риса. Мясо проверялось на наличие в нем антибиотиков – левомицетина и тетрациклина, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Все образцы проверку прошли успешно. Теперь их можно направить дальше – на прилавки магазинов региона, а оттуда – в руки покупателям.

Сейчас в Хабаровский край поступает все больше и больше продовольствия из КНР. И качество его только растет, отмечают специалисты. Так, зараженный рис в последний раз эксперты встречали в 2016 году – почти семь лет назад. Тогда всю партию вредной крупы уничтожили.

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