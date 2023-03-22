Мужчина из Магнитогорска ударом по лицу убил жительницу Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане на скамье подсудимых оказался житель Магнитогорска. Он до смерти забил свою сожительницу.

Мужчина приехал на Колыму работать. Здесь он жил вместе с магаданкой. В июле прошлого года пьяный мужчина приревновал возлюбленную. Они поругались.

- Он ударил женщину по лицу, в результате чего она упала на диван и закричала от боли, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Но на крики сожитель внимания не обратил и ушел спокойно спать в другую комнату. Проснувшись утром, он понял, что женщина мертва. Мужчина вызвал скорую, которая и подтвердила смерть.

Мужчину признали виновным. Теперь восемь лет он проведет в колонии строгого режима. Такой приговор вынес суд.

В Хабаровском крае молодая мать насмерть забила своего годовалого сына.

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