Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 8:48

Мужчина из Магнитогорска ударом по лицу убил жительницу Магадана

Пока она умирала, преступник лег спать
Василина ВАСИЛЬЕВА
Мужчина из Магнитогорска ударом по лицу убил жительницу Магадана

Мужчина из Магнитогорска ударом по лицу убил жительницу Магадана

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане на скамье подсудимых оказался житель Магнитогорска. Он до смерти забил свою сожительницу.

Мужчина приехал на Колыму работать. Здесь он жил вместе с магаданкой. В июле прошлого года пьяный мужчина приревновал возлюбленную. Они поругались.

- Он ударил женщину по лицу, в результате чего она упала на диван и закричала от боли, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Но на крики сожитель внимания не обратил и ушел спокойно спать в другую комнату. Проснувшись утром, он понял, что женщина мертва. Мужчина вызвал скорую, которая и подтвердила смерть.

Мужчину признали виновным. Теперь восемь лет он проведет в колонии строгого режима. Такой приговор вынес суд.

В Хабаровском крае молодая мать насмерть забила своего годовалого сына.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.