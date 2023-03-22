За липовое списание долгов осудят юриста из Биробиджана Фото: Даниил ОПАРИН

В Биробиджане перед судом предстанет 38-летний мужчина. Его обвиняют в мошенничестве. На его совести 17 преступных эпизодов, шесть из которых до конца он довести не смог.

На прием к прокурору области обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина попросила привлечь мужчину к ответственности. Она рассказала, что задолжала по кредиту около 70 тысяч рублей. Отдать деньги она не смогла и по объявлению обратилась к юристу, который помогает списывать долги.

- Когда она пришла к нему в офис, юрист заключил с ней договор, взял оплату за свои услуги, но фактически их не оказал. В итоге квартира потерпевшей, находящаяся в залоге у банка, была продана. При этом мужчина уверял, что вернет обратно квартиру, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Женщина поверила и отдала ему оставшиеся от продажи жилья 1,061 миллиона рублей. Юрист обещал отдать деньги в банк, но в итоге потратил на себя. Было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Во время следствия выяснилось, что лжеюрист обманул не только старушку. Он не раз подписывал договоры, брал деньги за услуги, но их не оказывал. Против него завели еще несколько уголовных дел. Пострадали 17 человек, отдавших ему больше 2,8 миллиона рублей.

Дело передано в суд, где его рассмотрят по существу.

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