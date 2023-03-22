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НовостиОбщество22 марта 2023 9:55

Сделать прививку от аллергии на березу могут жители Хабаровского края

Специалисты рассказали, куда нужно обратиться
Василина ВАСИЛЬЕВА
Сделать прививку от аллергии на березу могут жители Хабаровского края

Сделать прививку от аллергии на березу могут жители Хабаровского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступает весна, а вместе с теплыми деньками к некоторым приходит и аллергия на пыльцу растений, в том числе на березу. Поэтому жители края задают вопрос: есть ли в регионе вакцина от этого недуга? Ответ на него опубликовал Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам.

Специалисты рассказывают, что для лечения аллергии на пыльцу любых растений, в том числе березы, используется метод аллерген специфической иммунотерапии. Прежде чем использовать любые препараты, нужно получить консультацию врача.

- Лечение зависит от типа растения, потому что нам нужно работать с определенными аллергенами. Проводят у нас и терапию от аллергии на березу. Ее назначает врач после того, как убедится в том, что реакция вызвана именно этим растением. Консультацию врача можно получить в государственной поликлинике, она бесплатная. Наблюдение за пациентом также бесплатно, а вот лекарства придется покупать самому, - рассказала Маргарита Васильева, заведующая центром аллергологии и иммунологии краевой больницы имени Сергеева.

Для начала можно обратиться к терапевту в поликлинике по месту прикрепления или к узкому специалисту - аллергологу.

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