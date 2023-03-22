Сделать прививку от аллергии на березу могут жители Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступает весна, а вместе с теплыми деньками к некоторым приходит и аллергия на пыльцу растений, в том числе на березу. Поэтому жители края задают вопрос: есть ли в регионе вакцина от этого недуга? Ответ на него опубликовал Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам.

Специалисты рассказывают, что для лечения аллергии на пыльцу любых растений, в том числе березы, используется метод аллерген специфической иммунотерапии. Прежде чем использовать любые препараты, нужно получить консультацию врача.

- Лечение зависит от типа растения, потому что нам нужно работать с определенными аллергенами. Проводят у нас и терапию от аллергии на березу. Ее назначает врач после того, как убедится в том, что реакция вызвана именно этим растением. Консультацию врача можно получить в государственной поликлинике, она бесплатная. Наблюдение за пациентом также бесплатно, а вот лекарства придется покупать самому, - рассказала Маргарита Васильева, заведующая центром аллергологии и иммунологии краевой больницы имени Сергеева.

Для начала можно обратиться к терапевту в поликлинике по месту прикрепления или к узкому специалисту - аллергологу.

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