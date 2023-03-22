На «свой» и «чужой» не делит бизнес губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края
Сквер предпринимателей оборудуют в Хабаровском крае на улице Калинина. Этот проект на совещании в правительстве обсудил губернатор Михаил Дегтярев со своими коллегами. На рабочей встрече поговорили и о модернизации совета по предпринимательству. Он нужен, чтобы объединять власть и бизнес для развития экономики региона.
- Совет по предпринимательству серьезно переработан. В прошлом году мы приняли несколько решений, которые предусматривают оптимизацию его деятельности. Удалось сократить количество сотрудников, но при этом, наоборот, нарастили охват бизнес-объединений, - сказал Михаил Дегтярев.
По словам Ильи Немиша, сопредседателя совета, сейчас в его составе 35 объединений, в которые входят около 1000 человек. Также в нем числятся порядка 320 представителей муниципальных объединений. Более 100 бизнесменов работают в комитетах и рабочих группах.
Сообщество предлагает развивать сразу несколько проектов, в числе которых Сквер предпринимателей. Общественное пространство будет не только популяризировать бизнес, но и станет уютным местом для отдыха гостей и жителей Хабаровска. Специалисты уже готовят его проект, а открытие приурочат к 85-летнему юбилею региона. Благоустраивать территорию инициаторы будут за свой счет.
Региональное правительство пообещало делать все возможное для поддержки предпринимателей. Михаил Дегтярев подчеркнул: в крае бизнес не делят на «свой» или «чужой» - он весь наш.
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