К ремонту готовят дороги Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае готовятся к ремонту дорог по нацпроекту. Специалисты администрации Хабаровского района проверили, насколько подготовлено предприятие «ДВ-Бетон», расположенное в селе Гаровка-2. Пока на предприятии диагностируют оборудование по производству асфальта. Его планируют запустить в апреле, когда в край придут стабильные положительные температуры.

На заводе могут в час изготовить до 150 тонн асфальта. Сейчас подрядчики отвозят к месту ремонта песок и щебень, из которого формируется основа будущих дорог. Работы у предприятия - до августа.

- Хабаровскому району уже несколько лет подряд удается завершить ремонт раньше срока. В 2022 году после опережающего выполнения объемов также удалось отремонтировать несколько дорог в рамках контрактов по плану на 2023 год, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Так, в селе Дружба обновили улицы Новую, Совхозную, Юбилейную и Зеленую. Всего в этом районе в 2023 году отремонтируют 27 участков протяженностью 16 километров. По всему краю в порядок приведут больше 100 километров дорог и 35 мостов.

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