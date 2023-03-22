После вмешательства приставов в школе Биробиджана оборудовали медпункт Фото: Мария ЛЕНЦ

В Биробиджане приставы обязали администрацию города выделить деньги на оснащение медпункта в гимназии №1. Прокурорская проверка показала, что в школе нет необходимого для этого оборудования.

- В медицинском кабинете школы не было медицинских принадлежностей: кистевых динамометров, оториноскопа, аппарата для искусственной вентиляции легких, желудочных зондов, пинцетов, пипеток. Также в нем не полностью укомплектован набор травматической укладки, - рассказали в пресс-службе УФССП России по ЕАО.

Суд рассмотрел иск прокурора и обязал администрацию устранить нарушения. Пристав передал мэрии, что против нее заведено исполнительное производство, и рассказал об ответственности за его невыполнение. Однако это не помогло: администрация ничего не сделала. Тогда пристав взыскал с нее исполнительский сбор в 50 тысяч рублей.

Усугублять свою ситуацию мэрия не захотела и выделила деньги на оборудование. Сейчас в медпункте есть все необходимые инструменты для осмотров и оказания первой помощи детям.

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