Стать на время «гостевой семьей» могут жители Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Хабаровского края могут примерить на себя статус «гостевой семьи». В нее могут попасть дети, у которых нет родителей. Как правило, это ребята старше десяти лет. Такая практика становится в регионе все более популярной. Пожелавшие принять в семью ребенка пройдут обучение, а потом могут и вовсе стать приемными родителями. В прошлом году в «гостевых семьях» побывали 493 подростка из детских домов.

- «Гостевая семья» - это не юридический термин. Так для простоты и удобства называют временную передачу ребенка, оставшегося без родителей, в семью на выходные, праздники или каникулы, но без установления опеки. Для детей моменты, проведенные в полноценной семье, помогают понять функции ее членов, получить навыки быта, общения со взрослыми, перенять опыт семейных отношений. Это очень ценный опыт, помогающий адаптироваться в дальнейшей жизни, - рассказала Татьяна Шевчук, начальник отдела управления опеки и попечительства.

С десяти лет ребенок может сам дать согласие на посещение такой семьи. Для того чтобы взять его на каникулы или выходные, нужно обратиться в органы опеки по месту жительства. Специалисты расскажут, что нужно делать, проверят документы и жилищные условия, ответят на вопросы и выдадут заключение - оно будет действовать два года. Важно: дома у семьи, которая решила взять к себе ребенка, должно быть место для его сна и личное пространство, где он сможет хранить свои вещи.

Максимум ребенок может находиться в семье три месяца. Но в исключительных случаях его разрешат оставить до полугода - все это возможно по соглашению между семьей и руководством детского дома.

В прошлом году благодаря участию в проекте семью обрели 56 ребят. Чтобы подарить ребенку хотя бы временный дом, желающие могут обратиться в органы опеки по телефону 8 (4212) 30-46-16.

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