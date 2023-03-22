Юрий Гришан потребовал в кратчайшие сроки очистить кровли домов в Магадане Фото: администрация Магадана

Очередное заседание штаба состоялось в Магадане под руководством мэра города. Юрий Гришан отметил, что пока в городе продолжает действовать режим ЧС, поэтому нужно усиленно чистить дороги от снега, крыши – от сосулек, дворы – от наледи.

И хоть ситуация в городе стабилизируется, люди продолжают жаловаться на состояние своих дворов. Каждый день составляется график уборки, местами он корректируется по объективным причинам. Руководители городских служб и управляющих компаний отчитываются о проделанной работе.

Проблемы с контейнерными площадками сохраняются на 20 участках. Среди них такие улицы, как Карла Маркса, Транспортная, Вострецова. Основной причиной здесь считается состояние межквартальных проездов. Городским службам поручили взять эти адреса в оперативную разработку.

- Все зоны ответственности определить до утра. На этом мы завтра должны поставить точку, мусор должен вывозиться со всех адресов. Детские сады: все территории расчищены. Завтра на Уптаре привлекается вышка, кровли будут убраны от наледей. Сегодня также направил специалистов департамента образования еще раз проинспектировать оставшиеся проблемные здания, - сказал мэр.

Собственники зданий и хозяйсвенные субъекты тоже стали активно бороться с последствиями циклона. 22 марта специалисты нашли 21 нарушение, большинство которых касается многоквартирных домов. Из этого числа 14 – о сосульках, семь – о прилегающей территории. 20 материалов переданы специалистам для предостережений и составления протоколов.

Также среди проблем – снежный горы после уборочных работ собственниками. В этом направлении Юрий Гришан тоже поручил усилить работу. А представителям управляющих компаний он приказал в кратчайшие сроки привести кровли домов в порядок. Спрашивать пообещал по всей строгости. В помощь УК выделили специалистов: дополнительно привлекли еще три звена подрядчиков.

Зато с частным сектором почти все отработано.

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