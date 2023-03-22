Автобус сбил подростка в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

17-летний подросток получил травмы в аварии, которая произошла в Хабаровске вечером 22 марта. Известно, что он сам нарушил правила дорожного движения.

ДТП случилось в 17:22 по улице Краснореченской.

- Водитель, управляя пассажирским автобусом маршрута №40, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Пешеход получил травмы. К счастью, они оказались несерьезными – подростку назначили амбулаторное лечение.

Инспекторы ДПС обращаются к пешеходам: переходить дорогу можно только в разрешенном месте – по пешеходному переходу и исключительно на зеленый сигнал светофора. В этот момент стоит быть максимально внимательными, особенно при плохой погоде и в темное время суток.

Ранее в аварии в Хабаровске пострадали трое детей.

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