Три миллиона рублей зарплаты задолжала строительная компания работникам в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку из-за невыплаты заработной платы сотрудникам. Только после вмешательства надзорного органа долг был полностью погашен.

Нарушителем стала местная строительная компания. Ее руководство не заплатило 23 сотрудникам 3,1 миллиона рублей. Долг образовался по данным на январь этого года.

- Прокурором района директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Юридическому лицу и руководителю предприятия внесли постановления. Против них завели административные дела. Сейчас документы рассматривают специалисты трудовой инспекции края.

А в гимназии Биробиджана после вмешательства приставов оборудовали медпункт. В кабинете не хватало некоторых медицинских инструментов и принадлежностей.

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