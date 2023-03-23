Александр Никитин назначен на должность президента ХК «Амур» в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Новым президентом хоккейного клуба «Амур» стал первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Он был назначен на новую должность 23 марта 2023 года.

- Я выражаю благодарность Александру Александровичу за проделанную работу в «СКА-Нефтянике». За его плечами достижение всех поставленных целей в виде трех самых знаковых трофеев в хоккее с мячом, - прокомментировал новое назначение Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Глава региона поручил новому руководителю клуба проанализировать прошедший и представить предложения на предстоящий сезон КХЛ.

Бывший руководитель ХК «Амур» Александр Могильный, который занимал пост с 2015 года, теперь станет почетным президентом клуба.

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