Отремонтированный по федеральной программе двор затопило в Хабаровске Фото: @mestoprodv Фото: Социальные сети

Жители двора, объединяющего дома №№ 38, 40, 49 и 51 по улице ДОС, жалуются на ужасное состояние территории. Отремонтированный и благоустроенный по федеральной программе в 2022 году двор превратился в огромную лужу. Пользователи соцсетей поделились видео, на котором видно, как территория буквально утопает в воде.

- Вот такой вот потоп у нас здесь стоит, - говорит автор ролика.

Как пишут в городских пабликах, двор затопило из-за забитых ливневок. Также сообщается, что местные жители не впервые сталкиваются с проблемой. Во время работ по реконструкции территории оказалось, что некоторые конструкции, заявленные в смете, так и не установили во дворе.

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