Хранили деньги в коробке: мужчина украл 30 тысяч из подсобки магазина в Хабаровске

Мужчина обокрал торговую точку, оставленную без присмотра в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представитель торговой компании заявил в полицию о краже денег. Подозреваемый зашел в магазин и воспользовался моментом. Когда продавщица ненадолго вышла, он пробрался в подсобку, где стояла коробка с деньгами, и украл 30 тысяч рублей.

Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения. Благодаря видео им удалось вычислить подозреваемого и задержать его. Вором оказался 48-летний житель Железнодорожного района. Он неофициально работал строителем, а за его плачами было уголовное прошлое. Мужчину раньше обвиняли в кражах и в оскорблении представителя власти.

- На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас мужчина ждет суда под подпиской о невыезде.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.