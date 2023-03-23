Фестиваль ЗОЖ пройдет в Хабаровске 8 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Масштабный фестиваль здоровья пройдет в краевой столице 8 апреля в арене «Ерофей». Хабаровчане смогут не только развлечься, но и пройти бесплатную диагностику болезней. У гостей будет возможность:

- сделать ЭКГ;

- пройти флюорографию;

- сдать анализы на уровень холестерина и сахара в крови;

- проверить родинки и образования на коже;

- пройти анонимное исследование на ВИЧ;

- посетить стоматолога;

- определить группу крови и резус-фактор;

- проверить зрение и слух;

- узнать предрасположенность ребенка к видам спорта.

Для посетителей фестиваля ЗОЖ будут проводиться мастер-классы, для детей организуют занятия на скалодроме. Начало мероприятия – в 10:00.

Напомним, 1 апреля в мэрии Хабаровска откроется прием заявок на «Премию здоровья». Участие в конкурсе могут принять организации, которые занимаются популяризацией здорового образа жизни. Победителей выберут в трех номинациях.

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