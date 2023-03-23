Центр военно-спортивной подготовки откроют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Во время встречи мэра Хабаровска Сергей Кравчук с депутатским корпусом присутствующие обсудили создание Центра военно-спортивной подготовки. Он поможет реализовать планы в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, о котором говорил Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию.

- В Послании прозвучала важная мысль: сейчас мы должны особое внимание уделять развитию молодежи. Нужно сделать так, чтобы каждый житель умел постоять за себя, а в случае необходимости умел защитить Родину, чтобы был готов не только физически, но и психологически, – сказал Андрей Белоглазов.

Центр военно-спортивной подготовки появится не только в Хабаровске, но и еще в одном городе Дальнего Востока – в Улан-Удэ. По словам председателя гордумы, власти продолжат работу над тем, чтобы дети имели возможность обучаться единоборствам и могли постоять за себя. Для этого планируется в каждой школе создать секции для занятий, доступные для широких слоев населения.

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